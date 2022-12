Paulina Krupińska jest żoną Sebastiana Karpiela-Bułecki. Para pobrała się w lipcu 2018 roku.

Mają dwójkę dzieci: 7-letnią Antoninę i 5-letniego Jędrzeja.

Obydwoje rzadko pokazują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych, ale Paulina postanowiła zrobić wyjątek.

Zamieściła na swoim Instagramie krótkie nagranie z rozśpiewanymi kolędnikami

Kolędnicy zawsze mile widziani. Tradycja wciąż żywa - napisała pod wideo z rozśpiewanymi kolędnikami.

Zamieściła także zdjęcie swojej córki w góralskim stroju.

Ktoś tu idzie kolędować - napisała.

Internauci nie kryli zachwytu pociechą Krupińskiej.

Ale modelka; Mała Paulinka; Podobna do mamy i fajnie, że ma długie włosy. Rośnie kolejna Miss Polski; Geny to macie wymieszane bombastycznie; Jaka podobna do Pani - pisali.

Pięknie wygląda, mama dała cudowne geny, a kolędując, śpiewa jak tata? - zapytała jedna z internautek.

Na szczęście głosu nie ma po mnie. Dobra loteria genowa - odpowiedziała Paulina.