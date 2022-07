Plotki pojawiły się po tym, jak Paulina Krupińska pojawiła się na weselu tureckiego biznesmena bez męża.

Czy rzeczywiście jej związek z Sebastianem Karpielem-Bułecką przechodzi kryzys?

Jakiś czas temu celebrytka powiedziała, że o kryzysach w swojej relacji czyta od lat, przyznała jednocześnie, że oboje są "temperamentni".

Teraz pojawiły się spekulacje, że para ma zamiar ratować swój związek wspólnym wakacyjnym wyjazdem.

Pojawiła się kolejna fala spekulacji, że chcielibyście wyjechać razem na wakacje... - stwierdziła reporterka Jastrząbpost.pl

Właśnie wróciliśmy. Dzisiaj - odpowiedziała Krupińska.

Byliśmy we dwoje. Z dziećmi i grupą przyjaciół. Dzisiaj wróciliśmy i dosłownie chwilę przed pokazem przyjechałam z wakacji. Nie wiem, co miałabym ratować. Według mediów może bym musiała coś ratować...Bardzo lubię czytać rewelacje na mój temat, na temat mojego życia prywatnego, mojej pracy, mojego związku. To jest bardzo interesujące - powiedziała.