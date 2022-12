Ola Jordan polskiej widowni dała się poznać jako jurorka polskiej wersji "Tańca z gwiazdami"

Prywatnie jest żoną tancerza Jamesa Jordana. W 2019 roku ogłosili, że zostaną rodzicami. Po narodzinach córki Elli przyznali, że nieco zapomnieli o sobie.

Na fotografii, którą opublikowali w sieci, widać, że przybyło im nieco kilogramów.

Nie zamierzałam publikować tego zdjęcia, ale zdecydowałam się na to, ponieważ jestem przerażona i rozczarowana sobą. Mam nadzieję, że zamieszczenie go zmotywuje mnie to do zrobienia czegoś z tym. Nasz przyjaciel zrobił je wczoraj nad basenem – napisała wtedy Jordan.

Wiemy, że nie jesteśmy w swojej najlepszej formie, ale tak się dzieje, gdy przestajesz tańczyć przez wiele godzin w ciągu dnia i masz dziecko […]. Myślę, że muszę darować sobie jedzenie lodów przez jakiś czas – dodała.

Cztery miesiące po tym wpisie, para pokazała efekty pracy nad sobą.

Hej, patrz, jak tracimy ponad 40 kilogramów w 6 sekund! – zaczęli wpis.

W rzeczywistości trwało to trochę dłużej. W sumie cztery miesiące. Chociaż pierwsze dwa tygodnie były dość dramatyczne, w tym czasie straciliśmy 12 kilogramów. Szalone, co?! Ale mieliśmy dużo do zrzucenia, a zawsze traci się najwięcej w ciągu pierwszych tygodni. […] - wyjaśnili.