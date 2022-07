Ola Jordan była jurorką w show "Taniec z Gwiazdami" emitowanym w Polsacie.

Tancerka zamieściła w sieci post, w którym sama siebie mocno skrytykowała.

Nie zamierzałam publikować tego zdjęcia, ale zdecydowałam się na to, ponieważ jestem przerażona i rozczarowana sobą. Mam nadzieję, że zamieszczenie go zmotywuje mnie to do zrobienia czegoś z tym. Nasz przyjaciel zrobił je wczoraj nad basenem -- napisała.

Przyznała, że sama, gdy zobaczyła zdjęcie przeżyła ogromny szok.

(...) Wiemy, że nie jesteśmy w swojej najlepszej formie, ale tak się dzieje, gdy przestajesz tańczyć przez wiele godzin w ciągu dnia i masz dziecko (...). Myślę, że muszę darować sobie jedzenie lodów przez jakiś czas - napisała.