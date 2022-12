Maciej Musiał, co roku święta spędzał w rodzinnym gronie, razem ze swoim dziadkiem Marianem Markiewiczem.

Niestety pod koniec października mężczyzna odszedł.

Co roku spędzaliśmy czas z mamą u dziadka. Już go z nami nie ma, więc szukamy delikatnej odskoczni od tradycji. Wyjeżdżamy na chwilę w takie cieplejsze miejsce, by zmienić sposób spędzania tego czasu, ale zawsze czekałem na te święta - powiedział w rozmowie z cozatydzien.pl.

Lubię tę atmosferę, uwielbiam świąteczne potrawy. To jest też taki czas, że naprawdę nic nie trzeba robić, bo cały świat się zatrzymuje - dodał.

Maciej coraz częściej grywa w zagranicznych produkcjach. Można go zobaczyć m.in. w "Wiedźminie" oraz serialu "1899". Mimo, że jego kariera zagraniczna rozwija się, on sam nie myśli o wyprowadzce z Polski.

Zawsze jak gdzieś jestem, to tęsknię za Polską, tu mi dobrze. Nie mam tak, że ustawiam się teraz tylko do grania za granicą - wyznał.

Ciężko to do końca przewidzieć, ruch wokół mnie nie jest taki, że ludzie sypią mi teraz role, wciąż trzeba o nie walczyć, potrzeba też trochę szczęścia. Walczyć pewnie będę, próbować będę, ale szanuję to, co mam tutaj, będę miał kilka projektów w Polsce, dwa ciekawe filmy już niebawem - dodał.

Musiał wypowiedział się także na temat braku poczucia bycia Polakiem.

Przekreślamy wtedy całą historię naszych dziadków, pradziadków. Sytuacja polityczna jest teraz, komuś się nie podoba, to niech pracuje nad tym, aby ją zmienić, a nie porzuca wszystko i przez to nie czuje się Polakiem. Ja się czuję absolutnie Polakiem i lubię tu być - stwierdził.

Myślę, że dużo czasu spędziłem z ludźmi bez tożsamości, którzy bardzo dużo czasu spędzali nad tym, aby ją znaleźć. Ludźmi z zagranicy, z różnych krajów, które np. były częścią koloni, ludźmi, którzy podróżowali i nie czują się ani członkami krajów, do których dotarli jako dzieci, ani tam, gdzie się urodzili. Poczucie tożsamości jest ważne w tworzeniu nas jako ludzi. Widząc ludzi, którzy zostali z tego odarci, wiem, jaki mamy duży przywilej, że to mamy. Więc nie pozwoliłbym tego przekreślić - powiedział.