Maciej Musiał wiele razy pokazywał dziadka w swoich mediach społecznościowych. Nie ukrywał, że łączy ich specjalna więź.

Żegnaj dziadku. Dałeś mi tak wiele. Uczyłeś, żeby kochać świat ludzi i Boga. Kochałeś Polskę, której tak wiele oddałeś - napisał na Instagramie.

Zamieścił także biogram dziadka.

Wyzwalałeś Wilno, walczyłeś w Bitwie pod Surkontami, po wojnie jako żołnierz niezłomny, wciąż stawiałeś opór za co na wiele wiele lat trafiłeś do więzienia. Nigdy nie czułeś się bohaterem. Ale nim byłeś. Tak bardzo pragnąłeś żeby inni podzielali Twoją miłość do Polski. Obiecuje nieść Cię w sercu zawsze - czytamy.

Dziadka aktora, a swojego ojca pożegnała także Anna Markiewicz-Musiał.

Mój Tata. Piękny człowiek. Pięknie żył. Dziś pięknie odszedł. Miał 98 lat. Proszę o modlitwę, aby ta Jego ostatnia droga też była najpiękniejsza. Prosto w czułość Ojca. Dzielę się Jego głosem, pokojem i radością które miał, Wiarą, Nadzieją i Miłością. Niech będą dowodem na współistnienie światów i obietnicą na realne i najpiękniejsze życie Tam. Bardzo wierzę że już wiesz jak pachnie Niebo:) Do zobaczenia - napisała mama aktora.