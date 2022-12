W postać Marka Mostowiaka aktor wcielał się przez 18 lat. Ostatni odcinek z jego udziałem widzowie zobaczyli w 2018 roku.

Reklama

Kuszewski na chwilę wrócił do produkcji. W święta na antenie TVP2 zostanie wyemitowany specjalny, świąteczny odcinek "M jak miłość" z jego udziałem.

W jednym z wywiadów, wyznał, ile zarabiał na planie produkcji.

Ja pod koniec mojego bycia w "M jak Miłość" miewałem np. jeden lub dwa dni zdjęciowych w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? - powiedział w podcaście "Wykolejeni".

Reklama

I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty - dodał.

Ile?! Naprawdę?! - dopytywali prowadzący.

Nie wszyscy stanęli jednak po stronie Kuszewskiego. Niektórzy internauci skrytykowali aktora.

Chcę pracować dwa dni w miesiącu i mieć cztery tysiące w kieszeni;Dużo bym dał, żeby mieć taką stawkę;Chciałbym za dwa dni pracy zarabiać pięć tysięcy brutto! - mówili.