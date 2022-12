Joanna i Kamil poznali się w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony".

Po zakończeniu show para zaręczyła się a niedługo potem okazało się, że spodziewają się dziecka.

Antosia przyszła na świat 23 października, trzy tygodnie przed terminem.

Joanna wyjawiła, że była to trudna ciąża. Dopiero po urodzeniu córki postanowiła opowiedzieć o tym, co przeżyła w trakcie.

Ostatnio, przeglądając galerię, natrafiłam na to zdjęcie. Zrobiłam je dokładnie tydzień przed tą wielką nocą. Jeszcze niczego nieświadoma, że już za kilka dni będę trzymać naszą Perełkę na rękach. Minął już ponad miesiąc, a ja nadal jestem w szoku, że udało się dociągnąć, aż do 37. tygodnia. To była ciężka walka o każdy tydzień - wyznała w "Pytaniu na śniadanie".

Dodała, że bez problemu zastosowała się do zaleceń medyków i leżała plackiem od 29 tygodnia.

Przyznała też, że w trakcie pobytu na szpitalnym oddziale spotkała kobiety, mające poważniejsze problemy. Wyznała również, że chciałaby urodzić drugie dziecko i chciałaby żeby był to syn.