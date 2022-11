Aniela Bogusz, bo tak naprawdę nazywa się Lil Masti, najpierw występowała jako SexMasterka i próbowała swoich sił jako wokalistka, by potem walczyć w oktagonie.

Choć odniosła kilka sukcesów podczas walk, okazuje się, że nie chce kontynuować kariery w tej dyscyplinie.

Aniela ma zamiar skupić się na swoim największym marzeniu, czyli założeniu rodziny. W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że wraz z ukochanym zaczęli starać się o dziecko.

To była ciężka decyzja do podjęcia, bo jednak freak fighty zdominowały moje życie. Stały się całym moim światem, ale podjęcie tej decyzji przyszło mi łatwo. Już od dłuższego czasu z Tomkiem, od dwóch czy trzech lat, mamy ciśnienie, żeby zakładać rodzinę. Zaczęliśmy się starać o dzidzię. Poczułam już takie spełnienie w tym świecie freak fightów, że już mi wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Moje marzenie to powiększenie rodziny - powiedziała.

Zaznaczyła, że nie ma zamiaru ukrywać pociechy przed światem.

Dzielę się z widzami wszystkimi najlepszymi i nie najlepszymi momentami swojego życia. Nie wyobrażam sobie nie pokazywać tak ważnej części mojego życia, jaką będzie dziecko. (...) Ono może później mieć do nas pretensje, dlaczego je ukrywaliśmy - dodała.