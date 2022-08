Kuba Wojewódzki skończył 59 lat. Z tej okazji na swój profil na Instagramie wrzucił zdjęcie, na którym trzyma na rękach dziecko.

Reklama

Z racji tego, że kilka miesięcy temu oznajmił, że niebawem zostanie ojcem, wiele osób zaczęło gratulować mu pociechy. Wśród nich byli m.in. Ralph Kamiński, czy Dorota Szelągowska.

Okazuje się jednak, że "król TVN" nabrał obserwatorów.

Reklama

Dodane przez niego zdjęcie pojawiło się na jego profilu już w kwietniu 2018 roku.

Dziennikarstwo to poszukiwanie informacji, a nie bezmyślne przepisywanie ich z Instagrama. Dziennikarstwo to weryfikacja źródeł, a nie bezrefleksyjne kopiuj wklej. Dziennikarstwo to zasada należytej staranności, a nie tandetne odpie***anie chałury - mówił, gdy kilka miesięcy temu nabrał całą Polskę, że emisja jego programu dobiega końca.