Anna Dąbrowska nie jest pierwszą z gwiazd, która otwarcie przyznała, że nie ochrzciła swoich dzieci.

Podobnie zrobiła Zofia Zborowska. Jej zdaniem tak istotną decyzję dotyczącą wiary powinno podejmować się samemu i świadomie, dlatego ona nie chce odbierać dziecku tej możliwości.

Anna Dąbrowska myśli podobnie. Piosenkarka wychowuje samotnie 12-letniego Stanisława i 9-letnią Melanię. Z ojcem dzieci - Pawłem Jóźwickim rozstała się w 2014 roku.

Ja swoich dzieci nie ochrzciłam, bo wolałam, żeby same podjęły decyzję, czego chcą. Jakie one mają wyobrażenie na temat jakiejkolwiek wiary czy czegokolwiek w wieku dziewięciu lat. Wydaje się, że znikomą - powiedziała w rozmowie z Żurnalistą.

Rozumiem też ludzi wierzących religijnych, że to są rzeczy im potrzebne do życia i do ich tożsamości i już z tym nie walczę. Każdy ma jednak prawo do swoich poglądów i do uważania, że one są słuszne - podkreśliła.