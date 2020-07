Na swoim profilu na Instagramie Zborowska zamieściła zdjęcie w koszulce z napisem Rafał Trzaskowski 2020. W opisie aktorka wyjaśniła, dlaczego popiera właśnie tego kandydata na prezydenta. Nie szczędziła przy tym gorzkich słów partii PiS:

Niektórych z Was irytuje fakt, ze nagle zaczęłam głośno mówić o moich poglądach politycznych. Mnie natomiast cholernie niepokoi fakt, ze tak duża część z Was ma głęboko w nosie politykę a co za tym idzie nas i Was samych. W Polsce dawno nie było tak źle jak teraz. Za rządów PiS doszło do największego regresu w ochronie praw człowieka po 1989roku !!! Jakim cudem partia rządząca (czyli nasz obecny pan prezydent) godzi się na to by miejsca i miasta (!!!!!) miały napisy strefa wolna od lgbt?!?!? Ludzie, czy zapomnieliście co działo się niecałe 100 lat temu?! Tak krótką macie pamięć?! Nie jestem lesbijką (ani Żydówka jak się niektórym wydaje) ale NIE POZWOLĘ na to aby bliskie mi osoby żyły w kraju, w którym obecna władza ich obraża i dyskryminuje!

Zborowska krytycznie wypowiedziała się także o Agacie Dudzie w roli pierwszej damy:

To nie jest moja partia, to nie jest mój prezydent i to nie jest moja pierwsza dama która mam wrażenie, ze wszędzie jest na sile i wręcz wstydzi się swojego męża i jego wystąpień.

Na koniec aktorka zaapelowała do swoich młodych fanów, by poszli do wyborów i zagłosowali za zmianą:

Nie chce mi się wierzyć ze młode osoby łapią się na to mydlenie oczu pieniędzmi zabranymi NAM z własnych kieszeni. Przecież każdy inteligentny człowiek po 5 latach rządów tej partii WIDZI co się stało z naszym krajem. Żyjemy w kościelnym i homofobicznym kraju, gdzie o losach kobiet decydują księża i samotny zgorzkniały facet. BŁAGAM WAS OBUDŹCIE SIĘ. A ostatnie pare miesięcy i przekręty finansowe jakie zrobili to już jest wisienka na torcie.

Uśmiecham się do tych wszystkich którzy włączyli myślenie i mają dosyć! Jeszcze tylko pare dni i obiecuje wakacje od polityki ❤️😘

Zofia Zborowska to nie jedyna celebrytka, która oficjalnie wsparła Rafała Trzaskowskiego. Do grona wyborców tego polityka zaliczyli się także Maja Ostaszewska, Anja Rubik, Kayah, Marian Opania czy Marcin Meller.