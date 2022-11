Roksana Węgiel poprowadziła pierwszą edycję programu. Gdy stacja ogłosiła kontynuację formatu, okazało się, że piosenkarki zabraknie wśród osób, które będą przy nim pracować.

Za kulisami plotkowano nawet o konflikcie między piosenkarką a nadawcą publicznym.

W wywiadzie dla Pomponika Roksana zdradziła, dlaczego nie pojawi się już w "You Can Dance".

Wiesz co, ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej, serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo nie czułam tego - powiedziała.

Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz... Jednak wyuczone teksty, to wszystko... nie jest dla mnie. Ja lubię dużą spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą - dodała.