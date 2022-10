Jerzy S. prowadząc auto pod wpływem alkoholu miał potrącić motocyklistę. Badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu, z tendencją spadkową.

Znane nazwisko nie chroni przed odpowiedzialnością. Chcę w to wierzyć i chcę wierzyć, że będą poniesione konsekwencje, bez względu na to, czy kochamy Shreka czy nie. Piłeś? Nie jedź. Proste - napisała Korwin Piotrowska.

Do wpisu dołączona została wymowna grafika, w której ostatnie miejsce zajmuje osioł z filmu "Shrek", co jest aluzją do jednej z dubbingowych ról aktora.

Są taksówki. Zbiorkom. Tak nie powinno być. Bez względu na poglądy polityczne. Zero litości dla kierowców pod wpływem. Polska jest pijana od rana do nocy. Pijemy za dużo, za często, upadlamy się, topimy w alko smutki, ch**oze świata, problemy. Alko jest wszędzie. Zalewa wszystkich. Koszmar. To co się stało, to część większego problemu: Polska jest krajem pijanych ludzi - pisze dalej dziennikarka.

Zobaczcie, ile jest małpek codziennie rano wypitych i porzuconych pustych przy każdym przystanku. Pijani ludzie jadą do szkoły, pracy, bez alko już nie funkcjonują. I jeszcze celebryci reklamujący alko, gdzie się da - stwierdza.

Dodaje jednak, że atakowanie syna aktora nie jest na miejscu.

Atakowanie teraz Maćka za to, co się stało, jest ohydne, nieludzkie i nie powinno mieć miejsca. Nigdy