Joanna Liszowska swoje zdjęcie bez makijażu opublikowała na Instagramie.

Reklama

Przy okazji wyznała, że przytyła i zaapelowała, by jej fani "kochali siebie pomimo wszystko".

"Love yourself... [ang. kochaj siebie] 40+. Ktoś, coś? I przytyła... I co? A wciąż cieszy się życiem" - napisała pod fotografią.

"Nie pozwólmy by [czas - przyp. red.] nami zawładnął. To my władajmy nim... Carpe diem - zawładnij dniem, aby pod koniec dnia wiedzieć i czuć, że przeżyliśmy go najlepiej, jak to było możliwe. Nie traćmy ani chwili. Cieszmy się każdą z nich, bo żadna nie powróci..." - napisała pod innym postem.

Reklama

Joanna Liszowska pojawia się ostatnio głównie w serialu "Przyjaciółki". Internauci nie kryli zachwycenia zamieszczoną w sieci fotografią.

"Piękna kobieta. Naturalna" - napisał użytkownik Instagrama.

"Aśka, gdzie ty się starzejesz?! Jesteś piękna" - uważa ktoś inny.