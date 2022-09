W rozmowie z Plejadą Patryk Vega przyznał, że od dwóch lat nie korzysta z mediów społecznościowych.

Reklama

Ja nie byłem... Tego chyba nie powinienem mówić, bo... Nie byłem na Facebooku czy Instagramie chyba z dwa lata. Naprawdę nie czytam żadnych artykułów. Uważam, że to zaśmiecanie głowy - powiedział.

Po 20 latach skasowałem e-mail i telefon, bo po prostu uzmysłowiłem sobie, że ludzie kradną mi z dwa miesiące życia w roku na jakiś bullshit (ang. brednie) - stwierdził.

Na ekrany kin już w piątek wchodzi film Vegi "Niewidzialna wojna". Okazuje się, że reżyser pracuje już nad kolejną produkcją.

Aktorzy pracujący na planie musieli zgodzić się na dość restrykcyjne zasady panujące na planie.

Reklama

Jaką karę zapłacą aktorzy za korzystanie z telefonu?

Przy najnowszym filmie, biografii Putina rozmowę ze wszystkimi zacząłem od tego, że będą musieli podpisać karę w wysokości 100 tys. zł za posiadanie telefonu na planie - powiedział Vega.

Jak ktokolwiek ma się skupić na pracy nad filmem, jak on trzyma tyczkę i pyka na Facebooku czy sprawdza maila. Po prostu tych ludzi trzeba odciąć od tego. Brad Pitt zostawia komórkę poza planem. Jeśli Brad Pitt może zostawić, to Jan Kowalski myślę, że też to może uczynić. Jest kierownik planu, który ma telefon, jak się zdarzy wypadek. Można zadzwonić do niego, on przekaże to komukolwiek z ekipy. W czasie przerwy można sobie przejrzeć wiadomości - stwierdził.

Wiem, że tłumaczenie czegoś tym ludziom jest niemożliwe, dlatego że social media mniej więcej 10 lat temu uruchomiły w człowieku, w jego mózgu pokłady emocji, które były w ogóle nieaktywne. W człowieku rozpoczęła się walka emocji z rozumem, którą dzisiejszy człowiek przegrał. Człowiekiem nie rządzi już rozum, tylko rządzą emocje. Dlatego masz wszystkie elementy call to action (ang. wezwanie do działania) – napierdzielamy Putina, pomagamy Ukraińcom, bo to jest wszystko impuls emocjonalny. Nie jesteś w stanie się komunikować z człowiekiem racjonalnie, więc jedyną możliwością ukierunkowania jego kreacji na jednym elemencie jest odcięcie go od wszystkiego, co jest dookoła - dodał.