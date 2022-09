Kiedy większość uczniów wróciła we wrześniu do szkoły, Sara James podbijała Amerykę i brała udział w programie "America's Got Talent".

Reklama

Jak wygląda jej nauka? Okazuje się, że w przeciwieństwie do swoich rówieśników Sara nie chodzi do szkoły.

Mam indywidualny tok nauczania, więc te lekcje będę robić przez internet - mówi.

Okazało się, że prywatna szkoła, w której uczy się nastolatka, kibicowała jej i zorganizowała wspólne oglądanie programu.

Cudowne wsparcie, w ogóle zarwali noc i oglądali "America's Got Talent", są niesamowici - wyznała Sara.