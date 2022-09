Michele Moran znany jest m.in. z programu "MasterChef".

Kucharz i restaurator przez 17 lat prowadził restaurację "Bistro de Paris" w centrum Warszawy. W pewnym momencie zamknął ją.

Dlaczego Michele Moran zdecydował się na zamknięcie restauracji?

W naszym zawodzie jak każdy musimy wstać rano i powiedzieć: kurczę, super, że idę do pracy. Będzie miło i przyjemnie. Już na końcu nie miałem tego. 17 lat to samo miejsce. Wypaliłem się, męczyłem się, nie miałem nowego pomysłu, nie miałem chęci i czułem, że jest to moment, a nie słyszałem o pandemii, że muszę coś innego robić - powiedział.

Dodał, że nigdy głośno o swoim wypaleniu zawodowym nie mówił.

Nigdy się do tego nie przyznałem. Pierwszy raz mówię to publicznie. [...] To było trochę moje dziecko. Proszę sobie wyobrazić. 21 lat w Polsce i 17 lat w "Bistro de Paris". To był niesamowity challenge [ang. wyzwanie]. Nie było telewizji, nie było mediów. Otwierałem to z małych pieniędzy, które mieliśmy z Haliną - wyznał na antenie radia "Newonce".