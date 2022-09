Sara James podczas finałowego odcinka show "America's Got Talent" wykonała piosenkę Kate Bush "Running Up That Hill".

Podczas jej wcześniejszych występów można było usłyszeć, jak 14-latka śpiewa m.in. "Rocket Man" Eltona Johna.

Finałowy występ młodej wokalistki podobnie, jak poprzedni został przyjęty owacją na stojąco.

W klipie poprzedzającym jej występ mówiła o tym, że przyjechała z miasteczka, gdzie jest pięć sklepów i dwie stacje benzynowe; nie marzyła nawet, że przyjedzie do Ameryki. Podkreśliła, że zakochała się w tym miejscu i ma nadzieję, że Ameryka pokocha ją.

Simon Cowell po jej występie powiedział, że oszołomiła go swoim wykonaniem a Howie Mandel dodał, że Sara jest utalentowaną perfekcjonistką, która jeszcze nie raz będzie występować w USA. Heidi Klum dodała, że Sara "brzmi jak najlepsza wokalistka sezonu, ma świeżość i wygląda jak supergwiazda". Sofía Vergara doceniła sposób prezencji Polki na scenie.

Po występie w rozmowie z reporterką TVP Info Sara powiedziała, że każdy etap był dla niej wyzwaniem i nową przygodą.

I każdy wymagał ode mnie jak najwięcej skupienia – wskazała pytana o to, co było dla niej najtrudniejsze.

Zapytana, co dalej, odpowiedziała, że stara się myśleć o tym, co dzieje się w tej chwili. – Na razie zostaję tu, gdzie jestem, i myślę o jutrze; już nie mogę się doczekać – dodała.