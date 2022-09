Wygląda na to, że Sara James wychodzi na prowadzenie w amerykańskim "Mam Talent!".

Jej największy rywal Lee Collinsona został skrytykowany za swój ostatni występ.

Jurorzy porównali go z Sarą James. Zaśpiewana przez niego piosenka "Flowers" z repertuaru Lauren Spencer-Smith nie przypadła im do gustu.

Na przesłuchaniach wypadłeś niesamowicie, bardzo lubię twój głos, ale ten występ mi się nie podobał. Rozumiem przywiązanie do piosenki, ale nie wydaje mi się, że to był właściwy wybór. To brzmiało, jakbyś czytał list, a masz przecież świetny głos - powiedział Simon Cowell.

W zeszłym tygodniu, gdy Sara zaśpiewała "Rocket Mana", to był dla mnie moment, ty natomiast przekombinowałeś z wyborem utworu. To nie ja podejmuję decyzję, ale uważam, że nie wypadłeś najlepiej - stwierdził.

Pamiętamy twoje wspaniałe przesłuchanie, dlatego ten występ może wydawać się lekko rozczarowujący z powodu doboru piosenki, ale i tak uważam, że jesteś świetny - dodała Sofia Vergara.

Finałowe odcinki "America's Got Talent" zostaną wyemitowane 13 i 14 września.