Wojtek Sawicki choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Bloger wraz ze swoją partnerką Agatą Tomaszewską prowadzi bloga "Life on Wheelz". Pokazują na nim codzienne życie osoby z niepełnosprawnością.

Do sieci trafiły właśnie zdjęcia i nagrania z ich ślubu.

Kto udzielił ślubu Wojtkowi Sawickiemu i Agacie Tomaszewskiej?

Uroczystość odbyła się na statku "Generał Zaruski" na Motławie, który cumował nieopodal gdańskiego Żurawia. Ślubu udzieliła im prezydent Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz.

Co to był za ślub! Dziękujemy wam za bycie z nami w ten najpiękniejszy dzień. Szczególnie dziękujemy wszystkim naszym gościom i gościniom za przybycie i stworzenie świetnej, radosnej atmosfery, rodzicom za pomoc w organizacji i zapewnienie gładkiego przebiegu wesela, a tacie za piękny toast - napisali państwo młodzi.

Napisana przez nich przysięga znalazła się też na oficjalnej stronie miasta Gdańsk.

[...] Dzięki tobie przekonałem się, że wszystko jest możliwe. Obiecuję, że przy mnie staniesz się najszczęśliwszą kobietą na świecie, przyrzekam ci, że zrobię wszystko, żebyś miała poczucie bezpieczeństwa i w każdej chwili będę po twojej stronie, i że nigdy razem nie będziemy się nudzić. W końcu jesteśmy genialnym zespołem, świetnym duetem, i teraz mamy na to papiery. Agato, kocham cię - powiedział Wojtek.

Zawsze szłam na przekór, więc na przekór niepewności i lękom składam ci przysięgę tutaj między niebem a ziemią, na wodzie, w wolnym mieście, w obliczu pokoleń przodkiń i przodków, których poświęcenie sprawiło, że my jesteśmy tutaj i łączymy nasze rody. Dziękuję im za to i ślubuję kontynuować ich dzieło. Ślubuję, bo wierzę, że słowa mają wartość, że miłość ma wartość i to, co zaczynamy tutaj, ma dla mnie wartość. Wojciechu Sawicki, ślubuję cię kochać i trwać przy tobie, dawać z siebie to, co najlepsze. Przysięgam ci wierność, wsparcie i przyjaźń. Kocham cię - to z kolei słowa Agaty.