Dwa lata temu na swoim Instagramie wyznał, że będąc dzieckiem padł ofiarą pedofila.

Teraz zdobył się na szczere wyznanie. W rozmowie z Michałem Dziedzicem Qczaj opowiedział o tym, co spotkało go w dzieciństwie.

Ujawnił, że "został zgwałcony wiele razy".

Mam poczucie winy. Pedofil działa w taki sposób, że on w dziecku to poczucie winy bardzo zakorzenia i go w tym poczuciu winy utwierdza - mówi.

(...) To powraca w mniejszym bądź większym stopniu. Dzisiaj mogę siebie chronić, mając świadomość taką jaką mam, pracując nad sobą, będąc w psychoterapii - wyznał.

Ludzie mówią: "Co cię nie zabije, to cię wzmocni". Nie, czasami są takie sytuacje, które cię nie zabiją, ale cię wcale nie wzmocnią. Działasz, żyjesz, radzisz sobie, bo musisz - dodał.

Jestem w takim momencie życia, że nie chcę już brać tej motywacji z mojego bólu. W dużej mierze to, co osiągnąłem, osiągnąłem, bo zamieniłem swój ból na motywację i determinację. (...) Dzisiaj chcę brać z czegoś innego, chcę być dla siebie dobry - stwierdził.

Zaznaczył, że stosunek ludzi do ofiar pedofilii wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Ludzie nie pomagają, jest tak niska świadomość w temacie pedofilii... - ubolewał.