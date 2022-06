Sara James wzięła udział w czwartej edycji polskiej wersji "The Voice Kids". Program wygrała.

Jako reprezentantka Polski wzięła udział w Eurowizji Junior 2021. W tym konkursie zajęła drugie miejsce.

Okazuje się, że teraz Sara podbija Amerykę. Pochwaliła się tym na Instagramie. Właśnie wzięła udział w programie "America's Got Talent", czyli amerykańskiego odpowiednika "Mam Talent".

W końcu mogę wam ogłosić coś, co długo było tajemnicą! Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i wzięłam udział w przesłuchaniach do "America’s Got Talent" - napisała na Instagramie.

Stacja NBC wyemitowała odcinek z występem Sary. Po wejściu na scenę Sara rozpoczęła rozmowę z Simonem Cowellem, jednym z jurorów programu. Powiedziała, że jest z Polski.

Juror przyznał, że część jego rodziny pochodzi z naszego kraju.

Wiecie, jak to mówią: w Ameryce marzenia się spełniają. Więc przyjechałam sprawdzić, czy to prawda - powiedziała Sara zapytana o to, dlaczego przyjechała do programu.

Sara zaśpiewała piosenkę Billy Eilish "Lovely". Sofía Vergara, jedna z jurorek, po jej występie wstała i zaczęła klaskać.

Nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy błysk gwiazdy - powiedział po jej występie Simon Cowell.

Dodał, że doskonale pamięta swoje początki w USA chciałby aby Sara również je zapamiętała. Po czym wstał i... nacisnął złoty przycisk, co zagwarantowało Sarze miejsce w półfinale programu.