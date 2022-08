Maciej Stuhr pojawił się na scenie podczas sobotniego koncertu Stinga na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Przetłumaczył odezwę polityczną wokalisty.

Demokracja została zaatakowana. Zaatakowana w każdym kraju na świecie. Jeśli nie będziemy jej bronić, stracimy ją na zawsze. Ale demokracja to bałagan. Demokracja to frustracja. Demokracja bywa nieskuteczna. Wymaga ciągłej uwagi, ciągłej naprawy. Ale wciąż warto o nią walczyć - przekazał słowa Stinga Stuhr.

Sting stwierdził, że alternatywą dla demokracji jest "więzienie umysłu". To jego zdaniem prowadzi do tyranii pełnej kłamstw, agresji i przemocy. Jego zdaniem, by do tego nie dopuśić, trzeba bronić demokracji.

Wojna w Ukrainie to absurd zbudowany na kłamstwie. Jeśli przełkniemy to kłamstwo, ono nas zje. Ale kłamstwo panicznie boi się prawdy. Prawda musi zostać usłyszana i nie możemy przegrać tej batalii - powiedział.