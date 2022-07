Zborowska i Wrona zamieścili teledysk do piosenki "Hakuna Matata" na Instagramie.

Reklama

Poza nimi występują w nim także babcie dziewczynki - Maria Winiarska i Hanna Bukowska, dziadek Wiktor Zborowski oraz pies Wiesia.

Rok temu nasze życie wywróciło się do góry nogami. Jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, że wybrałaś nas jako swoich rodziców. W tym roku królowało "Hakuna Matata", zobaczymy, co będzie za rok, ale miej no Naduś litość - czytamy w poście.

Kochana córeczko, ponieważ w pierwszym roku twojego życia twoją ulubioną piosenką okazała się "Hakuna Matata"... No dobra, może nie miałaś zbyt dużego wyboru. W każdym razie nie mogliśmy się powstrzymać i w ramach prezentu urodzinowego zrobiliśmy dla ciebie teledysk właśnie do tego utworu. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich pierwszych urodzin. Kochamy cię nad życie. Mama, Tata i Wiesia - tak brzmią rozpoczynające teledysk napisy, które czyta Wiktor Zborowski.