Karolina Pisarek najprawdopodobniej w najbliższy weekend wyjdzie za swojego narzeczonego, czyli Rogera Sallę.

Reklama

Choć nie znają się zbyt długo, wystarczyło kilkanaście miesięcy, by zakochali się w sobie na tyle, by wziąć ślub.

Para zaręczyła się na Malediwach. Do ślubu przygotowywali się przed kamerami TVN, a choreografię do ich pierwszego tańca przygotowywała Agnieszka Kaczorowska.

Jak podaje Pudelek zarówno ślub, jak i wesele odbędą się w ogromnym i luksusowym kompleksie Pałac i Folwark Łochów w powiecie węgrowskim (woj. mazowieckie).

Reklama

Ślub odbędzie się w obiekcie w piątek o godzinie 16:00. Zaraz później wesele. Teren na czas wesela nie będzie zamknięty. Cały obiekt będzie otwarty, ale niestety rezerwacje indywidualne nie mogę być robione w tym terminie ze względu na pełne obłożenie hotelu. Mimo że modelka jest bardzo wierząca, to ze względu na Rogera zdecydowali, że ślubu udzieli im pastor. Obstawa full i ochrona na czas wesela - szykuje się ogromne wydarzenie - podaje informator Pudelka.

Następnego dnia o godzinie 13:00 w pałacu zorganizowane zostaną poprawiny.

Cena za wesele w tym obiekcie to minimum 259 złotych za tzw. talerzyk. Przy "pakiecie królewskim" trzeba wydać ok. 359 złotych od osoby. Pokoje noclegowe kosztują 320 złotych za noc a apartament to już koszt rzędu 700 złotych.