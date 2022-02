Była Miss Polonia, a prywatnie żona Sebastiana Karpiela-Bułecki od dwóch lat jest jedną z prowadzących "Dzień Dobry TVN".

Jej partnerem na wizji jest Damian Michałowski. Niedawno internauci wytknęli jej niestosowne zachowanie przed kamerą.

Negatywne komentarze pojawiły się pod zdjęciem, jak wrzuciła na Instragam. Internautom nie podobał się sposób traktowania zaproszonych do studia gości. Zdaniem kilku obserwatorów Krupińska nie poświęca uwagi wypowiedziom specjalisty. Prezenterce zarzuca się również, że zbyt rzadko udziela głosu zawodowemu partnerowi.

Dopuść wreszcie kolegę do słowa, daj spokój z tym gwiazdorzeniem; Pani Paulino w ogóle nie słucha Pani swoich gości; Jak przychodzi do Was gość, który chce przekazać swoją wiedzę, to proszę dać mu się wypowiedzieć. Bo z całym szacunkiem, ale dzisiaj tak pani nawijała, że nadal nie wiem jak zrobić fajne zdjęcie telefonem - pisali.

Krupińska postanowiła odpowiedzieć na te komentarze.

Droga Pani, mam doświadczenie 20- letnie, więc pozwoliłam się podzielić też moim doświadczeniem - stwierdziła.