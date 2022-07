Opowiem Wam zabawną historię. Gdy człowiek wstaje o 4.30 - tymi słowami Opczowska rozpoczęła swój wpis.

A potem prowadzi jeszcze programy, mogą zdarzyć się różne niespodzianki. Po prostu czasem mózg budzi się trochę wolniej. Przybiegłam do pracy, fryzjer, make up...normalna sprawa. Potem garderoba. Patrzę co tam @przemekbrach przygotował. Ach, wisi śliczna sukienka w kolorze szampana. Idealnie. Ubieram. Nooo tu już czuję jakieś przeszkody. Jest bardzo, bardzo, bardzo obcisła. Myślę, no tak..lody, ciastka, desery - kiedyś, to musiało odbić się na figurze. Ale nic, udało się zapiąć zamek. Uff. Biegnę do studia, jeszcze tylko spojrzenie w lustro. Jakaś dziwna ta sukienka, taka falbanka z przodu. Nie ma czasu już na zmianę, a "falbanki" i tak nie będzie widać, bo w programie siedzę za stołem. Siadam i czuję, że coś jest nie tak. Z boku jakby dziura... okey staram się o tym nie myśleć, za parę minut starujemy z programem - kontynuowała.

Mimo, że prezenterce coś nie pasowało, nie miała zbyt wiele czasu na zastanawianie się, co jest nie tak.

Kiedy program się skończył okazało się, co było nie tak.

Wszystko poszło ok. Zapomniałam prawie o sukience. Idę do charakteryzatorni, chcę się podzielić z dziewczynami moimi przemyśleniami , co do " sukienki". Zaczynam swoją opowieść, a one patrzą na mnie coraz bardziej rozbawione. Przeroluj zdjęcia, a sam się dowiesz. Sukienka...okazała się kombinezonem. Falbanka nogawką. A ja wcisnęłam się w jedną - pisze rozbawiona Opczowska.