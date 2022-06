W sobotę Jarosław Kaczyński odnosząc się do osób LGBTQ+, stwierdził, że "on by to badał".

Na te słowa postanowił odpowiedzieć Piotr Jacoń. Dziennikarz rok temu wyznał, że jego córka jest osobą transpłciową.

Dziennikarz napisał również książkę "My Trans", w której znalazły się wywiady z osobami transpłciowymi oraz ich rodzinami.

Politycy zawracają nam głowę. I marnują emocje. Wkurzony jestem na siebie, że znów im się trochę udało. Prezes dopadł mnie na urlopie - napisał.

Tu mógłby pojawić się cytat z niego. "Ja bym to badał" – powiedział we Włocławku. Ale co więcej mówił, nie zacytuję, bo nie warto. Ja bym tego nie badał – tego, co mówi prezes. Choć pokusa jest... - stwierdził.

Dodał, że poleciłby Kaczyńskiemu swoją książkę.

Bo to straszny obciach zabierać publicznie głos w sprawach, o których nie ma się pojęcia. Głupoty nie należy badać. Należy ją piętnować, zwłaszcza gdy jest upowszechniana i puentowana rechotem! - napisał.

Swoją drogą, gdy polityka przyłapie się na jednej głupocie, łatwo posądzić go o kolejne... Bo może o transpłciowości wie on tyle, co o praworządności, obronności, gospodarce, edukacji i w ogóle o świecie? A siatka w ładnych kolorach. Prawda? - podsumował.