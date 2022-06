Magdalena Lamparska jest już mamą 5-letniego Tymoteusza. Wychowuje go wraz ze swoim ukochanym Bartoszem Osumkiem.

Reklama

Para pobrała się w 2019 roku.

Aktorka rzadko dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Teraz zrobiła jednak wyjątek.

Okazuje się, że aktorka jest w drugiej ciąży. Na Instagramie zamieściła czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje z mężem.

Reklama

Bardzo cieszymy się, że możemy podzielić się z wami tą wspaniałą wiadomością osobiście. To zawsze dla mnie ważny czas. Pełen cierpliwości, pokory, spokoju, oczekiwania… na nowe życie - brzmi wpis pod zdjęciem.

Stan błogosławiony nie zawsze jest łaskawy, pod wieloma względami: fizycznym i emocjonalnym. Nie jesteśmy w stanie go zaplanować. Do tego głowa pełna zmartwień i nadziei, żeby wszystko będzie dobrze, prawda moje drogie panie? Czujemy się bardzo dobrze i to jest najważniejsze. Zdrowie nam dopisuje. W radości czekamy na spotkanie – dodała.