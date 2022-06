Podczas niedzielnego koncertu na festiwalu w Opolu publiczność zgromadzona w amfiteatrze mogła głosować m.in. na najważniejsze programy rozrywkowe, jakie wyprodukowała TVP>

Wygrała "Szansa na sukces", którą wymyśliła Elżbieta Skrętkowska a przez wiele lat prowadził Wojciech Mann.

Prezenterzy nie wymienili ani jednego, ani drugiego nazwiska. Plejada poprosiła Manna o skomentowanie tego faktu.

Przede wszystkim z uwagi na panią Elżbietę Skrętkowską chciałbym bardzo otwarcie i jasno powiedzieć, że jest to kolejny i zupełnie mnie niezaskakujący przykład chamstwa Telewizji Polskiej. Takim krokiem telewizja znów niszczy sobie opinię. Nawet za komuny takiego chamstwa nie było - powiedział.

To, co w tej chwili robią ci, którzy dorwali się do władzy, to schlebianie najniższym gustom, obniżanie, gdzie się da, i wycinanie tych, którzy są za trudni, bo mają ambicje zrobić coś lepiej - dodał Mann.