Małgorzata Socha jest żoną Krzysztofa Wiśniewskiego. Po 12 latach znajomości wzięli ślub. Owocem ich związku jest trójka dzieci - córki Zosia, Basia oraz syn Stanisław.

Okazuje się, że małżonkowie nie mają wspólnego konta.

Każdy ma swoje konta. Jednocześnie nie mamy przed sobą tajemnic finansowych, bo to nie o to chodzi. Mamy osobne konta, żyjemy wspólnie, ale mamy niezależność finansową. Każde z nas ma taką pewność siebie w tym związku, bo czujemy się równoprawni. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest lepszy, gorszy i pod kogoś musimy się układać. To jest akurat bardzo zdrowe - wyznała Socha w rozmowie z JastrzabPost.pl