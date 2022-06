Robert Makłowicz to znany krytyk kulinarny. Słynie nie tylko ze swoich zamiłowań do podróżowania i smaków, ale zabawnych wypowiedzi.

Reklama

Jedna z nich przypisywana jest właśnie jemu.

Wielokrotnie mówiłem państwu, jak ważne jest odpowiednie umycie składników przed rozpoczęciem przyrządzania. Niestety, są brudy, których nie da się zmyć. Ja, na przykład, urodziłem się niestety Polakiem - tego brudu nie zmyłaby nawet ciepła woda - miał powiedzieć Makłowicz.

Okazuje się, że to nieprawda. Krytyk kulinarny musiał zdementować krążące w sieci pogłoski, bo internauci nie szczędzili mu przykrych komentarzy.

Reklama

Szkoda słów na tego rodzaju zdrajców! - brzmi jeden z nich.

To jest fałszywka oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem - powiedział w rozmowie z Konkret24.pl.

Ktoś to wymyślił od A do Z. Gdybym wiedział, kto to zrobił, to bym go chętnie podał do sądu - stwierdził.