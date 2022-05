Krystian Ochman zajął 12. miejsce w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Reklama

Piosenkarz po zakończeniu konkursu postanowił podziękować fanom za wsparcie.

Nie wiedziałem czego spodziewać się po tym wydarzeniu, ale zdecydowanie jestem zaszczycony, że mogłem w nim uczestniczyć - napisał na Instagramie.

Uwielbiam robić, to co robię i jestem szczęśliwy, że mam was przy sobie. Szacunek dla wszystkich, którzy wzięli udział w tym intensywnym konkursie. Na pewno to nie było łatwe, ale to doświadczenie, które będę pielęgnować. Miło mi było dzielić te chwile z wami wszystkimi. Przesyłam dużo miłości, a teraz czas wrócić do pracy - dodał.