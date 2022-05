Maciej Zakościelny postanowił wyruszyć na tegoroczne wakacje. Spędza je wraz z rodziną w słonecznym Meksyku.

Choć aktor rzadko publikuje zdjęcia ze swojego życia prywatnego w sieci, tym razem zrobił wyjątek.

Wśród fotografii pokazujących piękne widoki, znalazły się również takie, na których pozuje ze swoimi synami.

Przy okazji podziękował za życzenia urodzinowe swoim fanom.

Dziękuje Wam za wszystkie życzenia urodzinowe a tego czego najbardziej sobie dzisiaj życzę to pokoju na świecie.. Thank you all for the wonderful birthday wishes.. and what I wish to myself today is to wake up in a peaceful world - Muchas Gracias Amigos - napisał.