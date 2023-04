Maciej Zakościelny dołączył do grona gwiazd, które zamieściły w sieci zdjęcia z przygotowań do wielkanocnych świąt.

Na jego profilu znalazło się zdjęcie, na którym aktor miesza sałatkę i robi to ubrany tylko w fartuch.

Przygotowanie potraw świątecznych jest częścią tradycji, ale bez przesady są rzeczy ważniejsze… mam nadzieje, że pamiętaliście o umyciu okien… - napisał.

Uwagę internautów przyciągnęły nie tylko gołe pośladki aktora, ale też jego nowa fryzura i czapka na głowie.

Co Zakościelny odpowiedział na pytania o brak spodni?

Czy ty ogoliłeś się na łyso? - zapytał Zakościelnego kolega aktor, czyli Mateusz Banasiuk.

Tak wyszło - odpowiedział aktor.

Na pytania o "nagość" i brak spodni również postanowił odpowiedzieć.

Swoboda ruchu cechuje mistrza - napisał.

Internauci nie kryli niezadowolenia, choć nie brakowało także pozytywnych komentarzy.

Tragedia, co to za demonstracja.....czego? Czapki, czy fartuszka?; Dlaczego masz goły tyłek? Liczysz na więcej polubień, to słabe; Kapitalnie ujęcie. Życzę zdrowia i radości z życia dla całej rodziny; Pyszny kurczaczek - pisali internauci.