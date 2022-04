Joanna Opozda w sierpniu wyszła za mąż za Antka Królikowskiego. Para rozstała się, gdy celebrytka miała już za chwilę urodzić dziecko.

Okazało się, że Królikowski zaczął spotykać się z inną kobietą. Chwilę po narodzinach dziecko Joanny i Antka trafiło do szpitala. Na szczęście chłopiec wyzdrowiał i wrócił do domu.

Teraz okazuje się, że Joanna z synkiem przeprowadziła się do nowego mieszkania.

Dawno tutaj nic do was nie mówiłam, ale sami wiecie, że mam ostatnio naprawdę trudny czas. Nauczyłam się, że jak jest mi smutno i źle, to po prostu odkładam telefon na bok i skupiam się na tym, co naprawdę ważne, a dla mnie na tę chwilę najważniejszy jest mój synek i jego zdrowie - od tych słów rozpoczyna się nagranie, które Joanna zamieściła w sieci.

Pokazując mieszkanie, wyznała, że to "inwestycja marzeń".

Dzisiaj znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i nagrywam do was ze specjalnego miejsca. Z mieszkania, w które włożyłam wszystkie swoje oszczędności życia. To taka inwestycja moich marzeń. Patrzę na ogródek, który na razie wygląda, jak duża piaskownica dla Vincenta, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju - mówi.

Joanna zdradziła, że zaplanowała już, gdzie będzie pokój syna.

Tutaj ma być pokój dla Vincenta. Już mamy wszystko zaplanowane, powybierane tapety. Na razie nie prezentuje się to najlepiej, ale będzie cudnie - mówi.