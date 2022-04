Kędzierski i Wojewódzki w rozmowie z Topą zaczęli wspominać role nieboszczyków, w których wcielał się aktor.

Reklama

On sam powiedział, że taki motyw miał miejsce w serialu "Powrót", w którym gra.

To bardzo dziwne uczucie, ale generalnie śmierć towarzyszy mi w życiu. Nie wypieram tego tematu - powiedział zapytany o leżenie w trumnie podczas planu zdjęciowego.

Gdy prowadzący zaczęli sobie wyobrażać swój własny pogrzeb, Topa zapytał, czy zależy im, by na pogrzebie było jak najwięcej osób?

Reklama

W odpowiedzi aktor został zapytany, kogo on widziałby na swoim pogrzebie.

Nie zależy mi na tym, no bo co? Ktoś zrobi zdjęcie, ukaże się to w prasie, dajże spokój, to jakiś absurd - powiedział.

A jaka byłaby stypa po ceremonii?

Bardzo radosna! - stwierdził.