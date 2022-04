Okazuje się, że Karolina Pilarczyk, która jest profesjonalnym kierowcą driftingowym, właśnie z powodu swojego zawodu, nie chce być mamą.

Reklama

Ja nie mam dzieci, ponieważ uprawiam taką dyscyplinę sportu, jaką uprawiam. Uważam, że dzieci to jest ogromna odpowiedzialność. Jak się już ma dzieciaczki, to powinno się im poświęcić. Natomiast ja ponoszę jakieś ryzyko i muszę też się z tym liczyć - wyznała w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Zauważyła, że o posiadanie dzieci zazwyczaj pytane są kobiety, a nie mężczyźni.

Ostatnio to pytanie padło w trakcie wywiadu i jak rozmawiałam z jakąś dziewczyną na ten temat, to ona powiedziała: "zobacz, czy facetom zadaje się takie pytania?". Nie zadaje się. Dlaczego? Dlaczego te kobiety cały czas dostają tego typu pytania? One mają mieć dzieci, a panowie mają się realizować - stwierdziła.

Reklama

Ja nawet spotkałam się z tym, że kobiety wmawiały mi, że ja muszę być szalenie nieszczęśliwa w życiu, ponieważ nie mam dzieci i nie czuję się dzięki temu spełniona. Pamiętajmy, że każdy z nas ma jakiś swój sposób na życie, swój pomysł na życie. Każdy ma swoją definicję szczęścia i pozwólmy mu na życie takim życiem, jakie on chce mieć. Nie zadawajmy takich pytań, a szczególnie, nie oceniajmy - dodała.