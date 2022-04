Podczas ostatniego pobytu Sussexów w Europie przy okazji Invictus Games książęta odwiedzili królową Elżbietę II. Książę Harry opowiedział o tym w najnowszym wywiadzie, odpowiadając także na pytania o kontakty ze swoim ojcem i bratem.

Książę Harry pojawił się w programie "Today", emitowanym przez stację NBC. Został zapytany, czy tęskni za swoją rodziną.

Nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi, ale stwierdził, że podczas pandemii wszyscy tęsknią za swoimi bliskimi.

Teraz gdy tu jestem, skupiam się na tych rodzinach (uczestnikach Invictus Games – przyp. red.). A gdy wracam tam, to skupiam się na mojej rodzinie, za którą bardzo tęsknię - powiedział.

W ten sposób dał do zrozumienia, że temat swojego ojca oraz brata wciąż uważa za tabu.

Zapytany o to, czy zamierza przyjechać do Europy, by świętować jubileusz królowej Elżbiety II, odpowiedział, że to kwestia tego, czy zostanie mu zapewniona ochrona.