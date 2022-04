Monika Mrozowska ma czwórkę dzieci z trzema partnerami: Maciejem Szaciłłą, Sebastianem Jaworskim i Maciejem Auguścikiem-Lipką.

Najmłodszy syn, Lucjan, urodził się nieco ponad rok temu.

Okazuje się, że jeden z synów Mrozowskiej postanowiła spędzić Wielkanoc z tatą. Ona sama pojechała z pozostałymi pociechami do Hiszpanii.

(...) Robimy to, co chcemy i jak chcemy. Nawet jeśli oznacza to spędzanie świąt we czwórkę, a nie w piątkę. Bo Józio wolał pojechać z tatą do babci Zosi i zamiast robić kilometry w Barcelonie, szukać w ogrodzie niespodzianek "od zajączka". Wiem, że niektórym nie mieści się to w głowie. Trudno. Ważne, że najbliższe dla mnie osoby są szczęśliwe. Wtedy ja jestem szczęśliwa również - napisała Monika pod filmikiem z plaży w Castelldefels.

Obserwatorzy jej profilu stwierdzili, że dziecko ma prawo wybrać.

No i prawidłowo. Dzieci mają wybór i ok; Kochana, to najlepsze święta, jakie można sobie wyobrazić, każdy spędza je tak jak lubi najbardziej!; Fajnie, że dziecko też ma wybór. To ważne - pisali.