Monika Mrozowska i Maciej Auguścik Lipka zostali rodzicami we wtorek (19 stycznia). To ojciec dziecka podzielił się na Instagramie szczęśliwą wiadomością.

Reklama

Zdradził też, jakie imię dostał ich syn. Okazuje się, że rodzina powiększyła się o Lucjana.

Hello World! [pol. Witaj świecie!] Nazywam się Lucjan, ale i tak pewnie wszyscy będą na mnie mówić Lucek. No, to teraz zaczynamy zamieszanie i pewnie zmienię czyjeś życie o 180 stopni - napisał partner Moniki Mrozowskiej.

Lipka podziękował jej za cud narodzin.

Czuję wdzięczność i mega spokój. Cytując słowa: "Znam wreszcie lepszą wersję siebie, niech serce mnie niesie, a ty w nie wlej się". Monika, jesteś częścią tego kosmicznego zamieszania. Dziękuję za wytrwałość, siłę i wszystko, co najlepsze - napisał.

Chłopiec podobnie, jak trójka dzieci, aktorki przyszedł na świat poprzez cesarskie cięcie.

Jestem po trzech cesarskich cięciach, które nie były moim pomysłem, ale tak zadecydowali lekarze. Teraz mój poród również odbędzie się przez cesarskie cięcie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa, że będę dokładnie znała dzień i godzinę, kiedy się to odbędzie - mówiła w rozmowie z Plejada.pl.