Książęca para złożyła niezapowiadaną wcześniej publicznie wizytę na zamku w Windsorze w drodze do Holandii na Invictus Games, zawody dla okaleczonych weteranów, których pomysłodawcą był Harry. Po tym, jak napisał o tym "The Sun", fakt, że spotkanie z królową miało miejsce, potwierdził też rzecznik książęcej pary.

Pierwsza wspólna wizyta od dwóch lat

Była to pierwsza wspólna wizyta Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii od marca 2020 r., gdy przestali pełnić obowiązki członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do USA. Harry przyleciał wprawdzie rok temu na pogrzeb swojego dziadka, księcia Filipa, ale bez Meghan, opuścił za to rocznicową mszę mu poświęconą, która odbyła się kilka dni temu. Zapowiedział wówczas, że ma nadzieję wkrótce spotkać się ze swoją babcią. Nie wiadomo, czy Harry i Meghan zabrali ze sobą dzieci - dwuletniego Archiego i 11-miesięczną Lilibeth, której królowa nigdy osobiście nie widziała.

Chłodne stosunki Harry'ego i Meghan z rodziną królewską

Od czasu rezygnacji z pełnienia obowiązków stosunki Harry'ego i Meghan z resztą rodziny pozostają chłodne, do czego w dużej mierze przyczyniły się wysuwane przez parę zarzuty, że Meghan nie była przez nich właściwie traktowana oraz wywiady, w których powtarzali te zarzuty.