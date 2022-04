Izabella Krzan jakiś czas temu zakochała się w Dominiku, który jest projektantem z Warszawy.

Dominik jest teraz nierozerwalną częścią mojego życia. Powiem więcej, w jakiś sposób stał się częścią mnie. Nie tylko spędzamy razem dużo czasu, ale też dużo podróżujemy. Ostatnio byliśmy na Malediwach. Czymś naturalnym i oczywistym jest dla mnie, że jeżeli na swoim prywatnym koncie na Instagramie pokazuję swoje życie, to Dominika nie może tam zabraknąć - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Izabella wyznała, że związek z Dominikiem jest na tyle poważny, że rozpoczęła już przygotowania do ślubu.

Powoli się do tego przygotowuję i myślę, że niebawem przyjdzie na to czas. Chciałabym mieć męża, dzieci (...) No i, co najważniejsze, znalazłam już swoją "drugą połowę", jestem przekonana, że mój wybranek, Dominik, to mężczyzna, z którym chcę iść przez życie i dzielić swój świat - wyznała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".