Will Smith podczas oscarowej gali spoliczkował Chrisa Rocka, gdy ten zażartował z jego żony. Jada Pickett Smith ma łysienie plackowate.

Reklama

Po incydencie Will Smith z widowni wykrzyczał: "Nie wycieraj sobie p**przonej gęby moją żoną".

Do sprawy w poniedziałkowym podcaście Onetu "WojewódzkiKędzierski" odniósł się Michał Żebrowski.

Uważam, że Smith zrobił błąd. Powinien wstać i w ciszy wyjść żoną. Bądź uderzyć symbolicznie i wyjść. On nie zrobił tego spektakularnie i jeszcze potem za to przeprosił. Co potem? Po uderzeniu? Zrobił błąd i to potworny błąd dla kultury. Dla artysty słowo nie może być porównywane z ciosem - powiedział.

Reklama

Dodał, że "osoby publiczne nie mają prawa tego robić". - Rozmawiajmy o mężczyznach, nie o chłopakach. Koleś, który dał w twarz jest chłopcem - stwierdził.