W poniedziałek ogłoszono, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Czesław Michniewicz.

Anna Popek postanowiła skomentować ten wybór na swoim Twitterze.

Zastanawiam się, jak ułoży się współpraca z nowym selekcjonerem. Myślę, że dobrze - napisała.

Poza wszystkim Czesław to piękne imię. Mój ojciec właśnie miał takie - stwierdziła.

Czesław Michniewicz to były bramkarz. Kontrowersje wokół jego wyboru na selekcjonera wzbudza to, że miał być swego czasu zamieszany w głośną aferę korupcyjną w krajowej piłce nożnej. Jednym z argumentów w tej sprawie mają być liczne połączenia, które wykonywał do Ryszarda "Fryzjera" Forbricha. Nie udowodniono mu jednak żadnych działań niezgodnych z prawem i nie postawiono zarzutów.