Dawid Podsiadło na licytację dla WOŚP wystawił życzenia ze sceny dla najbardziej hojnego fana. Wideo, które nagrał jako zachętę do licytowania, już podbija sieć.

To na nim piosenkarz w towarzystwie Grażyny Torbickiej składa osobliwe życzenia w konwencji dawnego "Telewizyjnego koncertu życzeń".

Prowadzący tej produkcji TVP składali życzenia widzom od najbliższych rodzin, a do nich była dołączona piosenka.

Torbicka i Podsiadło w nagraniu składają życzenia członkom rządu.

Pierwsze życzenia kierujemy do pana Przemysława. Serdeczne gratulacje wywalczonego w tym roku prestiżowego tytułu oraz pozdrowienia dla wszystkich sympatyków Republiki Gileadu w Polsce przesyłają nauczyciele, uczniowie i rodzice - mówią. Nietrudno domyślić się, że to słowa skierowane do ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Panu Mateuszowi za zupełnie nowe emocje w pracy, a także ogromną pomoc w samodyscyplinie finansowej przesyłają podatnicy oraz księgowi - to z kolei usłyszał premier Morawiecki.

Z kolei Torbicka zwraca się do prezesa TVP Jacka Kurskiego i nawiązuje do tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką".

Pani Jackowi w kolejną rocznicę powołania życzenia szampańskiej zabawy i niech sylwester trwa cały rok. Te życzenia przesłał nam pan Dżejson - mówi.