Na swoim Instagramie Ida Nowakowska zamieściła zdjęcie kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Na fasadzie budynku jakiś czas temu pojawiły się napisy autorstwa przeciwników partii rządzącej i Kościoła m.in. "świeckie państwo", "PiS won", czy "tu będzie techno".

"Jeden z najpiękniejszych kościołów w Warszawie został sprofanowany. Piękna i mądra odpowiedź na ten czyn zrobiła na mnie wrażenie" - napisała Ida Nowakowska.

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28) Od "mowy nienawiści" zachowaj nas Panie! Spraw abyśmy znów byli jedno!" - zacytowała słowa z Pisma Świętego.

Przywołała też słowa Jana Pawła II.

"Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną — bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu" – czytamy.

Wśród komentarzy pod postem Nowakowskiej, znalazł się też ten Laury Breszki.

Idusiu, te napisy są okropne, ale PiS bardziej - napisała aktorka. A, że została dosyć mocno skrytykowana, dodała jeszcze jeden komentarz.

"Może sprostuję. Ci, którzy w naszym kraju najgłośniej mówią o braku wiary, czynią największe zło i nie są wg. mnie reprezentantami Boga, tylko szatana. Wiara jest walutą, niestety" - napisała.