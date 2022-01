Tym razem spotkały się z Mateuszem Hładkim w Teatrze Polonia, gdzie przygotowywały się do spektaklu “Upadłe Anioły”.

Ile czasu zajmuje im przygotowanie makijażu scenicznego? - Mi w ogóle. Ja się taka budzę. Jakoś to się dziwnie składa, że akurat dziś obudziłam się w makijażu Julii - powiedziała aktorka Magdalena Cielecka. Jak często dzwonią do siebie? Za co się cenią? Na jakie pytania jeszcze odpowiedziały w cyklu “Krótka piłka”?