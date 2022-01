Mimo długoletnich związków, które ma za sobą wyznała, że dopiero przy Baronie odnalazła spokój i prawdziwe szczęście. Na swoim Instagramie ogłosiła niedawno, że to miłość do niego jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka ją spotkała w 2021 roku. Podczas jednego z Q&A ze swoimi fanami Sandra otworzyła się i powiedziała o tym, że jest demiseksualna.

Do wyznania dołączyła grafikę, dzięki której każdy, kto pierwszy raz spotkał się z takim określeniem, powinien zrozumieć, co to oznacza. Redaktorka serwisu dziendobry.tvn.pl, Karolina Kalatzi, porozmawiała z Sandrą Kubicką i pogłębiła temat.